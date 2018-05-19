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19 Mayıs 2018 12:51

19 Mayıs Bayramı Devrek’te coşku içinde kutlandı

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram Devrek’te coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Bayramı Devrek’te coşku içinde kutlandı

19 Mayıs 2018 12:51


“19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı” Zonguldak’ın Devrek’ ilçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinliklerinin ilki sabah saatlerinde Cumhuriyet Alanındaki törenlerle başladı. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü yetkilileri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen kutlamalara geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunması, halk oyunları gösterisi grupların gösterileri ile sona erdi. Programın ardından, çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından plaketler takdimin ardından program sona erdi.


Düzenlenen 19 Mayıs etkinliklerine; Devrek Kaymakam Vekili Fatih Özcan, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yörük, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, okul müdürleri, öğretmenler, gaziler, askerler sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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