19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutladı

yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Fevkani Köprü üzerinden başlayan gençlik yürüyüşü Valilik önünde son buldu. Gençlik yürüyüşüne, Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Saygı durusu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından valilik önü Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Törende, Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel günün anlam ve önemi ne ilişkin bir konuşma yaparak şunları söyledi;

“Bugün, milletimizin büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan 19 Mayıs’ın 99. yıl dönümüdür. Bütün umutlarım tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte Türk milleti, kendi makus talihini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında var bulunamayacağını ve kutsal vatan Topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Millî mücadeledeki inanç, birlik, beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Biliyoruz ki sizler, Türk milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Yarınların sorumluluğunun üstenebilecek şekilde, nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz sizlerinde vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır sözünü rehber edinerek çok çalışıp ilerde şansınızı birleşik olan görevi en iyi şekilde yapacağından asla şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramınızı tebrik ediyor başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.”

Törenin ardından çeşitli spor dallarında öğrenciler tarafından gösteriler sergilendi. Tören halk oyunu gösterileri ile tören sona erdi.