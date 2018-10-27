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19. Paleontoloji-Stratigrafi çalıştayı başladı

19.

Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonunda başladı. 3 sürecek olan çalıştayda, bölgelerin jeolojik ve tarihsel yeraltı zenginliklerinin mercek altına alınacak.


Her yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleşen ve o yörenin jeolojik ve tarihsel yeraltı zenginliklerinin mercek altına alındığı Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayının 'uncusu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonunda başladı. Çalıştayın ilk gününde oturum başkanlığını Prof. Dr. Engin Meriç yaptı. Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, UNESCO Küresel Jeoparkların özellikleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu, Felsefik açıdan Jeolojik Miras ve Türkiye'deki durum, BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Yeşim Büyükmeriç Zonguldak'ın tarihsel jeolojisinin jeopark kapsamında tanıtılması, Mağaracı Engin Zaman ise Zonguldak mağaralarındaki fosiller hakkında katılımcılara bilgiler verdi.


Çalıştay, gerçekleştirilen sunumların ardından soru cevap şeklinde devam etti.

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