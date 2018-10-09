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19'uncu Stratigrafi-Paleontoloji çalıştayı BEÜ'de yapılacak

TMMOB Jeoloji Mühendisliği Odası tarafından bu sene 19’uncusu düzenlenecek olan Stratigrafi-Paleontoloji çalıştayı Bülent Ecevit Üniversitesin ’de gerçekleşecek.

TMMOB Jeoloji Mühendisliği Odası tarafından bu sene 19'uncusu düzenlenecek olan Stratigrafi-Paleontoloji çalıştayı Bülent Ecevit Üniversitesin 'de gerçekleşecek.


27-29 Ekim 2018 tarihlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleşecek etkinliğin bu seneki teması ‘Jeoparklar' olarak belirlendi. Türkiye'de paleontoloji-stratigrafi çalışmalarını özendirmek, meslektaşlar arasında iletişim ve işbirliğini arttırılmasını sağlamak, paleontoloji-stratigrafi eğitimi ve uygulamalarını geliştirmek, mesleki sorunları belirleyip çözüm yollarını araştırmak ve yeni teknik ve bilimsel gelişmeleri paylaşmak amacıyla, üç gün sürecek çalıştay kapsamında; Jeoparklar, Jeositler, Jeoarkeoloji, Paleobiyocoğrafya, Paleoekoloji, Fosil Yakıtlar ve İklim Değişimi gibi konular ele alınacak.

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