2. Batı Karadeniz Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen “2. Batı Karadeniz Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı” başladı.

Çaycuma fuar alanında gerçekleştiren fuarın açılışına AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ile çok sayıda bürokrat katıldı. Açılışta konuşan Expolife Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Aydoğan, 2'incisi düzenlenen Batı Karadeniz Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'na destek veren herkese teşekkür ederek, “İkincisini düzenlediğimiz Batı Karadeniz Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'na hoş geldiniz. Geçen yıl başladığımız serüvende bu yıl ikincisini yapıyoruz. Bu bölgede çok güzel bir potansiyel var. Bunu yansıtabilmek için burada bir fuar düzenlemek için şehrimizin de desteğiyle başladık. Dövizde yaşanan oynamalar nedeniyle biraz sıkıntı oldu ama yine de geçen yılki fuarın başarısından dolayı bu fuarı tekrar hazırladık. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Dört günlük bir fuar yapıyoruz ama bunun hazırlığı yaklaşık 5 ay sürüyor. Önemli olan burada güzel bir fuarı neticelendirmek” şeklinde konuştu.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise, “Bir belediye başkanı olarak duyduğum hazzı, duyduğum heyecanı anlatmakta zorluk çekiyorum. Bu fuarın oluşmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

Vali Ahmet Çınar da, "Bu çağ profesyonellerin çağı, en iyisini yapmak zorundayız. Profesyonel yapmadığımız her şey israf kısmına giriyor artık. Bizim bu çağı bilip, anlayıp ona göre kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Artık dünya küçüldü. Bir tek şirket bütün dünyada var olur seviyelere geldi. Bizim onlarla rekabet etme şansımız kalmaz. Rekabet edemezsek hiçbir sektörde kendimizi geliştiremeyiz. Temel esas profesyonel işler yapmak. Fuarın ikincisini yapıyoruz. İnşallah bu büyüyerek, daha gelişerek, daha profesyonelleşerek yoluna devam edecek. Ben emeği geçen bütün arkadaşları huzurunuzda tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Çaycuma'nın girişimcileri bereketli, burada herkes çalışkan. Böyle insanlar oldukça Çaycuma'nın önü açık. Hepimiz biliyoruz ki Filyos projesi dediğimiz Türkiye'nin en büyük üç limanından biri ve endüstri bölgesi. Bu bölgeyi tahmin edemeyeceğimiz şekilde bir sıçramaya götürecek. Herkesin buna göre hazırlık yapması lazım. Buradaki evler, araziler dahil yakın bir gelecekte endüstri bölgesinin gelişimi ile birlikte tahmin edemeyeceğimiz rakamlara ulaşacağını tahmin ediyorum. Filyos vadi projesi diye bir proje hazırladık. 3 kilometre gibi bir alanı kapsayacak. Yine bir modelini, tanıtımını yaptık. Burası endüstri bölgesinin kurulumu ile birlikte büyük merkezlere yakınlığı ile düşündüğümüzde bölgemiz en popüler yerlerinden biri olacak. Bütün bu sanayileşme yürürken bu kadar güzel, ırmak boyu giden bir vadi çok iyi kurgulamamız gerekiyor. Halihazırda bir rotamızı belirleyebilirsek, herkese gösterebilirsek herkesin bilgisi dahilinde kim ne yapacağını herkes bilgi sahibi olur. Muradımız bunun hemen hizmete geçmesi. Biraz pahalı bir proje olduğu için, zamanla ve imkanla alakalı bir konu olduğu için bu projenin tamamlanabilmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fuara destek veren firmalara plaket takdimi yapıldı. Daha sonra 4 gün sürecek 2'inci Batı Karadeniz Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı kurdele kesimi yapılarak fuar gezildi.