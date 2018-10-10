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2 katlı evde yangın; ev kullanılmaz hale geldi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2 katlı binanın giriş giriş katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 katlı binanın giriş giriş katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Kalafatlı Köyünde, Ramazan Üstüntaş'a ait 2 katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu 110 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangından başka daireye sıçramadan söndürüldü. Yangında tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkma nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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