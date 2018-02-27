Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 08:51

2 madenci kaçak ocakta gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Zonguldak’ta iki maden işçisi kaçak ocakta gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti.

2 madenci kaçak ocakta gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

27 Şubat 2018 08:51


Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Ören köyü yolu mevkisinde bir kaçak ocakta meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda evli ve iki çocuk babası Hasan Okumuş (47) ile evli ve üç çocuk babası olan Hayrettin Akdemiroğlu (51) karbondioksit gazından etkilenerek hayatlarını kaybettiler. Olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait kurtarma ekiplerince bulundukları yerden çıkartılan iki işçinin cansız bedenleri BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan acı haberi alan madencilerin aileleri hastane morguna akın etti. Hastane bahçesinde gözyaşı döken aileler sinir krizleri geçirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç