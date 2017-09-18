2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk ders zili çaldı

Sabahın erken saatlerinden itibaren okul önleri çocuklar ve aileleriyle doldu, taştı. İlk ders zili çalmasıyla derse giren öğrenciler teneffüs zili çalmasıyla ailelerinin yanına koştu. Heyecanları gözlerinden okunan çocuklar ve veliler teneffüs arası boyunca birbirlerine sarılarak heyecanlarını azaltmaya çalıştı.

Çocuğunu ana sınıfına verdiğini ifade eden Anne Sibel Öztürk, “Bugün okulun ilk günü çocuğum ana sınıfına başladı. Onun eğitim öğretimi için burada bekliyoruz. Okula alışması için bugün buradayım, içeride ağlıyor. Görmeden burada bekliyoruz” şeklinde konuştu.