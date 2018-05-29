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29 Mayıs 2018 16:58

2017 yılının en iyi makale ödülü BEÜ’ye

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 2017 yılının en iyi makale ödülüne layık görüldü.

2017 yılının en iyi makale ödülü BEÜ’ye

29 Mayıs 2018 16:58


Kuruluşu 1960 yılına dayanan ve dünya çapında binlerce üyeye ulaşan İngiliz Gemi Mühendisleri Meslek Odası RINA tarafından basılan ve SCI kapsamına giren “Transaction Part A- Internatıonal Journal of Maritime Engineering” isimli dergide, BEÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Demirel “Backstepping control of nonlinear roll motion for a trawler with fin stabilizer” ismi ile yazar olarak ilk sırada yer aldığı makalesi “2017 Yılının En İyi Makalesi” olarak seçildi. Dr. Öğr. Üyesi Demirel ayrıca RINA tarafından her yıl 35 yaş altı yazarlara verilen “The Wakeham Prize” ödülüne de layık görüldü.




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