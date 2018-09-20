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2018 yılı mali destek programı eğitimleri gerçekleştirildi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2018 yılı mali destek programı izleme, değerlendirme ve raporlama eğitimleri gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek olan “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine, Proje Uygulama Rehberine, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS), Görünürlük Rehberine ve Satınalma usul ve esaslarına ilişkin eğitimler gerçekleştirildi. Eğitim faaliyetlerine, destek almaya hak kazanmış olup, sözleşme imzalayan başvuru sahiplerinin proje koordinatörleri ya da projenin uygulanmasından sorumlu personeller katılım sağlandı. Bartın Valiliği Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda 10:30-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilen eğitim kapsamında projelerin bundan sonraki süreçlerine ilişkin izlenecek yol haritası detaylarıyla birlikte yararlanıcılara

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