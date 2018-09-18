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2018 Yılı Mali Destek Programı Proje Uygulama eğitimleri gerçekleştirildi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek olan “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine, Proje Uygulama Rehberi, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS), Görünürlük Rehberi ve Satın alma usul ve esaslarına ilişkin eğitimin ilk ayağı Zonguldak’ta gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek olan “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine, Proje Uygulama Rehberi, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS), Görünürlük Rehberi ve Satın alma usul ve esaslarına ilişkin eğitimin ilk ayağı Zonguldak'ta gerçekleştirildi.


Eğitime, destek almaya hak kazanmış olup, sözleşme imzalayan başvuru sahiplerinin proje koordinatörleri ya da projenin uygulanmasından sorumlu personeller katılım sağladı. Ajans Uzmanlarının bilgilendirme eğitimi öncesi konuşma yapan BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, projelerin bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu dile getirerek başvuru sahiplerine özverili ve gönüllü çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Eğitimler kapsamında projelerin bundan sonraki süreçlerine ilişkin izlenecek yol haritası detaylarıyla birlikte yararlanıcılara aktarıldı. Toplantıların devamı, 19.09.2018 Bartın Valiliği Çeşm-i Cihan Toplantı Salonu'nda ve 20.09.2018 tarihinde Karabük İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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