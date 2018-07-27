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27 Temmuz 2018 12:12

2018 yılı proje teklif çağrısı değerlendirme sonuçları açıklandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin listesi ilan edildi.

2018 yılı proje teklif çağrısı değerlendirme sonuçları açıklandı

27 Temmuz 2018 12:12


Desteklenmesine karar verilen projeler için başvuru sahiplerinin, işbu ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde başvuru formu ve ekleri, başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretleri ile Mali Kimlik Formlarını Ajansa sunmaları gerekiyor. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılacak. 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı 1 Ağustos Çarşamba günü 2018 saat 10:30’da Ajans Zonguldak Merkez hizmet binasında yapılacak.




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