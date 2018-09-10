23 yaşındaki genç ağaç altında kalarak hayatını kaybetti

Devrekli genç çalıştığı ormanda ağaç altında kalarak hayatını kaybetti

Yaklaşık iki yıl önce askerden gelen ve Bolu'nun Gerede ilçesinde iş makinesi ile orman yolunda çalışılırken üzerine ağaç devrilmesi neticesinde hayatını kaybeden Oktay Hatıl (23) memleketi olan Zonguldak'ın Devrek ilçesi Yeşilyurt Köyünde toprağa verildi.

Gerede'de özel bir firmada orman yolu açmak için iş makinesi ile çalıştığı esnada aracın üzerine ağaç devrilmesi neticesinde hayatını kaybeden gençle ilgili soruşturma başlatıldı.