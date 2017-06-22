26 Haziran uyuşturucu ile mücadele günü

Fatih Akca, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile mücadele günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Akca, uyuşturucu bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Fatih Akca, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Dr. Fatih Akca açıklamasında “Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak amacıyla, 26 Haziran tarihini ‘Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’ olarak belirlemiştir. Uyuşturucu bağımlılığı: bağımlılık yapan bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen alımına devam edilmesi, bırakma isteğine rağmen bırakılamaması, maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Uyuşturucu madde kullanımı kişide biyopsikososyal problemlerin yanı sıra kamusal, hukuki ve idari sorunlara da yol açmaktadır. Uyuşturucu ile mücadelede yaşanılan coğrafyaya uygun olarak hazırlanmış etkin politikaların geliştirilmesiyle, uyuşturucu ile hiç tanışmamış kişilerin koruyucu, önleyici çalışmalar kapsamında yaşamsal becerilerini koruyabilmeleri sağlanabilir. Uyuşturucu bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır, özellikle tedaviye uyum gösteren ve tedavi motivasyonu yüksek olan kişilerde uyuşturucuyu bırakma oranı çok yüksektir. Uyuşturucu madde kullanan kişiler Aile Hekimlerine danışabilir; aile hekimlerinden kendilerini bilgilendirmesini, yönlendirmesini isteyebilirler. Tedavi hizmeti için İlimizdeki Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerde bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerine başvurabilirler. Ayrıca uyuşturucu bağımlılığı konusunda danışmanlık hizmeti almak ve ilimize en yakın AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi) ve ÇEMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) bilgisine erişmek isteyen kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nı arayabilirler. Uyuşturucu bağımlılığından korunmanın en iyi yolu hiç başlamamaktır” dedi.