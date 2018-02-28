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28 Şubat 2018 14:34

"28 Şubat post modern darbe ve günümüz Türkiye’si" programı ertelendi

Zonguldak’ta 28 Şubat 2018 günü yapılması planlanan "28 Şubat post modern darbe ve günümüz Türkiye’si" konulu program 5 Mart tarihine ertelendi.


28 Şubat 2018 14:34


28 Şubat’ta planlanan "28 Şubat post modern darbe ve günümüz Türkiye’si" konulu program 5 Mart 2018 tarihine ertelendi. Gazeteci Turgay Güler’in konuşmacı olarak katılacağı program hakkında bilgi veren Türkiye Gençlik Vakfı Merkez İlçe Başkanı Abdullah Püren, "15 temmuz darbe girişiminde diyaneti harekete geçiren selalarla darbeyi önleyen Turgay beyin vereceği konferansa bütün Zonguldaklı hemşehrilerimizi bekliyoruz. Konferans iç ve dış meseleleri daha iyi anlayacağımız çok faydalı bir program olacak. 5 Mart pazartesi günü Bülent Ecevit üniversitesi Sezai Karakoç konferans salonunda olacak programdan her kesimden hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.




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