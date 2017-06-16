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16 Haziran 2017 14:31

28 Yıl aradan sonra Atatürk Anıtı’nın çevresi yenileniyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1989 yılında dönemin Belediye Başkanı merhum Ruhi Cöbekoğlu tarafından yaptırılan Atatürk Anıtı ve çevresi, Kdz.

28 Yıl aradan sonra Atatürk Anıtı’nın çevresi yenileniyor

16 Haziran 2017 14:31

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın talimatıyla 28 yıl sonra yenileniyor.


İlçenin resmi törenleri dahil bir çok etkinliğe ev sahipliği yapan ve 1989 yılında dönemin Belediye Başkanı merhum Ruhi Cöbekoğlu tarafından yaptırılan Atatürk anıtı ve çevresi, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın talimatıyla 28 yıl sonra yenileniyor.


Başkan Uysal, anıt ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Çalışmalar kapsamında rölyefler, anıt ve zemin taşlarının değiştirildiğini, yine çalışmalar kapsamında anıt ve çevresinin ışıklandırılacağını söyleyen Başkan Uysal, “Hafta sonunda zemin betonu dökülecek. Rölyefler, anıt taşlarının yapımı sürüyor. Zemin betonundan sonra alan, zemin taşları ile kaplanacak. Çalışmalar bittiğinde Atatürk anıtı ve çevresi daha modern bir hale gelecek. Çalışmaları kısa süre içinde tamamlayacağız ”dedi.


Başkan Uysal; 1. Etap çalışma olan Atatürk Anıtı ve çevresindeki düzenleme çalışmalarının ardından 2. etap çalışmanın İnönü Parkı içerisinde yapılacağını da sözlerine ekledi.




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