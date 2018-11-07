3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası

Organ bağışı etkinliklerinin hafta boyu süreceğini belirten İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi:

“Organ yetmezliğinin ne yazık ki tek tedavisi organ bağışıdır. Bu yüzden bağışçı sayımızı mümkün olduğu kadar artırmamız gerekmektedir. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşların İl Sağlık Müdürlüğü, Tüm Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı merkezlerimize müracaatları halinde sistem üzerinden organ bağışları alınmaktadır. Bunun yanı sıra tüm bağışların aynı sistem üzerinde toplanmasını sağlamak amacıyla eski bağışçıların da kayıtlarının sisteme girilmesi gerekmektedir. Ancak, sistem kayıtlarında eski bilgilerden farklı bilgilere ihtiyaç duyulduğundan, geçmiş tarihlerde bağışta bulunan vatandaşlarımızın ilgili kuruluşlara müracaat ederek bağış taleplerini yenilemeleri gerekmektedir. Tüm halkımızı organ bağışlamaya davet ediyorum. İnsanlarımız organ beklerken ölmesin “ dedi.