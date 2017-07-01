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01 Temmuz 2017 23:02

3 aydır kayıp madencinin cesedi denizden çıktı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 3 ay önce ailesine Soma’ya çalışmaya gittiğini söyleyen madencinin cesedi denizde bulundu.

3 aydır kayıp madencinin cesedi denizden çıktı

01 Temmuz 2017 23:02


Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası İlhan Çelik (40), yaklaşık 3 ay önce Manisa’nın Soma ilçesinde maden ocağında çalışmaya gittiğini ifade ederek evden ayrıldı. En son geçen 16 Nisan günü ailesiyle görüşen Çelik’ten bir daha haber alınamadı. Aile, kayıp evlatları için her yere başvurdu ancak bir cevap alamadı. Akşam saatlerinde denize açılan balıkçılar, açıkta bir erkek cesedi görmeleri üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi.


Tekneye alınan erkek cesedi kıyıya getirildi. Cesedin üzerinden çıkan cüzdanda İlhan Çelik’e ait kimlik ve kredi kartları çıktı. Çelik’in cesedi, ceset torbasına konularak hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı




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