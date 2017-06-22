3 bin kişiye sahilde iftar

Alaplı’da yaşayan vatandaşlar, geleneksel belediye iftarında buluştu. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Sahil Parkına kurulan iftar masalarında vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Ramazan boyunca her akşam ilçemizin bir mahallesinde halkımızla kucaklaşıp, ramazanın güzelliklerini, ramazan sofrasının bereketini, bolluğunu birlikte yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. İnşallah gelecek sene bu sofralarda tekrar buluşuruz” dedi.

Alaplı Belediye sahilinin belediye tarafından yapılan çalışmalar sayesinde çok güzel bir görüntüye kavuştuğunu dile getiren Başkan Tekin; “Halkımızın yaşam standartlarını daha da artırabilmek için çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu. Yapılan Duanın ardından sahnedeilahiler seslendirirken gece yapılan semazen gösterisi ile sona erdi.