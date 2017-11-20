3 gündür kayıp olan Afganlı işçi inşaatta ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Soğuksu’da yenileme çalışmaları yapılan PTT binası şantiyesinde çalışan 45 yaşındaki Sabah Hammad ölü bulundu. Cumartesi gününden beri kayıp olduğu ve şantiyede çalıştığı öğrenilen Hammad’ın cesedi akşam saatlerinde asansör boşluğunda bulundu. AFAD ve itfaiye ekipleri ölü bulunan şahsın cesedini çıkarmak için olay yerine geldi. 3 gündür kayıp olduğu öğrenilen inşaat işçisi Hammad’ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

2 buçuk yıl önce Afganistan’dan Zonguldak’a geldiği öğrenilen 45 yaşındaki 6 çocuk babası Sabaah Hammad’ın evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.