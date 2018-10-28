3 gündür kayıp olan yaşlı adam barakada ölü bulundu

Zonguldak'ta 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 81 yaşındaki adam bir barakada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Devrek'in Müfettişler köyünde yaşayan 81 yaşındaki Mehmet Terzioğlu, 25 Ekim 2018 günü kayboldu. Ailesi de jandarmaya yaşlı adam için kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken AFAD ekiplerine de haber verildi. 3 gün süren arama çalışmalarına köy sakinleri de katıldı. Yaşlı adamın cansız bedeni Hatipler köyü girişindeki bir barakada bulundu. Soğuktan ve yağmurdan korunmak amacıyla barakaya girdiği tahmin edilen yaşlı adamın cansız bedeni, yer sahibi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin araştırılması sebebiyle otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.