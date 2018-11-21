3 işçinin mahsur kaldığı madenin önündeki bekleyiş sürüyor

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan üç işçiyle ilgili madendeki havalandırma çalışmaları sürüyor. Ekipler günün aydınlanması ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Edinilen bilgiye göre olay gece 03.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokak mevkisinde özel bir maden ocağında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana gelen patlamada ocakta çalışan işçiler Evren Cinemre, Adem Alibaş, Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş mahsur kaldı. Evren Cinemre ve Adem Alibaş olayın ilk anında mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak ocak girişine getirildi.

Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavisi sürerken patlamadan dolayı ocakta yoğun duman meydana geldi. Karbonmonoksit ve metan gazı dolayısıyla ocağa girilemeyince Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekibinden yardım istendi. Ekipler gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Günün aydınlanması ile birlikte çalışmalar hız kazandı. Ocak girişine konulan kompresör makinesi ile madendeki metan ve karbonmonoksit gazının arındırılması için ekipler seferber oldu.

Öte yandan aileler endişeli bekleyişlerini ocak girişinde sürdürdü. Gözüyaşlı aileler zaman zaman sinir krizleri geçirdi. Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Erdoğan Bektaş ise "İçeride üç madenci arkadaşımız var. Hayatlarından çok umudumuz yok. Onları çıkarmayı bekliyoruz. Arkadaşlar çalışıyor. Havalandıracaklar, metanı tahliye edecekler. Sonra da madencileri oradan alacaklar. İşin gereğini uzman ekip yapmaya çalışıyor. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen o. Hayatlarından umudumuz yok" ifadelerine yer vermişti.