3. kattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

kattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi inşaatında meydana geldi. İddialara göre okul inşaatında çalışan 52 yaşındaki Yusuf Erdal, 3. kattan aşağıya düşerek ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler talihsiz işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Morga konulan işçinin kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. İşçinin kalp krizi geçirdiği ardından da dengesini kaybederek 3. kattan aşağıya düştüğü öne sürüldü. Acı haberi alan işçinin mesai arkadaşları ise gözyaşı dökerek hastaneye akın etti.