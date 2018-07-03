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03 Temmuz 2018 13:15

3 yaşındaki çocuğun bulduğu yaralı kuş tedaviye alındı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 3 yaşındaki Emre Durmuş’un parkta oynarken bulduğu yaralı kırlangıç kuşu tedavi altına alındı.

3 yaşındaki çocuğun bulduğu yaralı kuş tedaviye alındı

03 Temmuz 2018 13:15


690 Evler Mahallesi’nde parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan 3 yaşındaki Emre Durmuş, bir kuşun uçamadığını gördü. Bunun üzerine kuşu yanına alan küçük çocuk, kuşu evine getirdi. Babası Yüksel Durmuş ile kuşu bir kafese koyan küçük çocuk, Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine giderek tedavisi yapılması için kuşu teslim etti.


Baba Yüksel Durmuş, "Oğlum kuşun yerde yattığını görünce eline alarak eve getirdi. Bana gösterdiğinde yaralı olduğunu fark ettim. Kuşu bir kafese koyarak oğlumla birlikte belediye veterinerinin görmesi için zabıta ekiplerine teslim ettik. Emre kuşu çok sevdi. İnşallah iyileştiğinde kırlangıcı oğlumla doğaya bırakacağız" dedi.


Yaralı kırlangıç kuşu bulan Emre de , kuşun bir an önce iyileşmesini istediğini ifade etti. Yaralı kuş, daha sonra tedavisi için Zonguldak İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderileceğini ve orada tedavi altına alınacağı belirtildi.




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