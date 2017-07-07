3 yılda araç parkı 2 kat büyüdü

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 3 yıllık görevi sırasında satın alma yapmadan araç filosunu genişletti

Belediye Başkanı Nuri Tekin, görev yaptığı 3 yıllık süre içerisinde araç sayısını 2 kata çıkardı. Göreve geldiğinde öncelikle atıl durumda olan araçların bakım ve onarımlarını yaparak çalışır hale getirdiklerini anlatan Başkan Tekin, daha sonra çeşitli belediyeler ve bazı kurumlardan kullanılabilir durumdaki araçları hibe olarak alıp Alaplı Belediyesi’ne kazandırdığını söyledi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçeye daha iyi hizmet etmek amacıyla 3 yılda belediyenin araç ve makine parkını 2 kat büyüttü. Sırasıyla Çevre Şehircilik Bakanlığından iki adet çöp temizleme aracı, kamyon, zabıta aracı, belediye hizmet aracı, kazıcı yükleyici araç, silindir ve 2 adet tam donanımlı biri 24 diğer 28 metre merdivenli itfaiye araçlarının yanı sıra belediyeye 47 bin lira değerinde 175 KW gücünde bir jenaratör kazandıran Tekin, hizmet çıtasını da her geçen gün arttırarak yükseltmeye devam ediyor.

Kazıcı Yükleyici iş Makinesi

Türkiye Belediyeler Birliği, Alaplı Belediyesi’ne yükleyici, kazıyıcı iş makinesi bağışladı. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi, aynı zamanda Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar’ın katkılarıyla Türkiye Belediyeler Birliği’nden bir adet yükleyici ve kazıyıcı iş makinesini hibe olarak aldıklarını belirterek, “Bu iş makinesinin Belediyemize bağışlanmasında çok önemli katkıları bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür ediyorum. Bu yeni iş makinesi ile araç filomuzu biraz daha güçlendirdik. İnşallah hizmet kalitemizi daha da artıracağız. İlçemize hayırlı uğurlu olsun“ dedi.

Çevre Şehircilik Bakanlığından hibe temizlik aracı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya ile birlikte Ankara’da bakanlık nezdinde yaptıkları girişimler neticesinde bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin onayı ve oluruyla hibe olarak Alaplı’ya 13 tonluk vakumlu yol süpürme aracı kazandırdıklarını söyledi. Göreve geldiklerinden bu yana diğer hizmetlerin yanı sıra temizlik hizmetlerini de ihmal etmemeye büyük bir özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Tekin, “Belediye olarak öncelikli görevlerimizden birisi de ilçemizin temiz tutulmasıdır. Bu doğrultuda hem temizlikle ilgili hem de diğer hizmet alanlarındaki araç ve gereçlerimizi yenileyerek, araç parkımızı güçlendiriyoruz. Yeni aracımız temizlik hizmetlerimize de büyük katkıda bulunacaktır. Amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. İlçemizin güzelliği, halkımızın ilçemizde yaşamaktan keyif duyması bizleri de huzurlu ve mutlu ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Özhaseki’ye bu desteğinden, bu duyarlılığından dolayı Alaplı halkı ve Belediyemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Temizlik hizmetlerinde kullanacağımız yeni aracımız İlçemize hayırlı uğurlu olsun “dedi.

"İtfaiye bölgenin en iyisi oldu"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye İtfaiye Müdürlüğünün eksiklerini tespit ederek, yaklaşık bir milyon liralık yatırım ile bölgenin hem en modern araç gereçleri hem de personeli ile en iyi itfaiyesi olmasını sağladı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün ilçe merkezi ve köylerinde olaylara daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak ve modern araç ve gereç bakımından daha donanımlı bir itfaiye için çalışma başlatan Tekin, Biri 28 Metre, diğeri 24 Metre 2 yeni merdivenli araç başta olmak üzere diğer araçlar ve gereçler sistem ekipmanlarla bir milyon liralık yatırım yaptı. İtfaiyenin çalışma kapasitesini, araç, gereç, ekipman ve filosunu büyüten Başkan Tekin, Belediye İtfaiye Müdürlüğünün bölgenin hem en modern araç gereçleri hem de personeli ile en iyi itfaiyesi olmasını sağladı.

Belediye 47 bin liraya 175 KW ’lık Jenerator

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, belediye için büyük bir gereksinim olan 47 Bin lira değerinde 175 KW gücünde bir jenaratör kazandırarak, belediyenin bünyesine kattı. Alaplı ilçesinde elektriklerin kesilmesi durumunda belediyede resmi işlerin aksamaması ve vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için Alaplı Belediyesine jeneratör alındı. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin,"Yıllardır belediyemizde jeneratörün olmaması birçok konuda sıkıntılara neden olmaktaydı. Jeneretör belediyemiz için büyük bir ihtiyaçtı, bu ihtiyacımızı giderdik. Daha önce elektrik kesintileri sebebiyle belediye hizmet binasında oluyordu, bu sıkıntıları da aşmış olduk” dedi.