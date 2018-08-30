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30 Ağustos 2018 23:21

30 Ağustos Zafer Bayramı Kozlu’da coşku ile kutlandı

Kozlu Belediyesi Uluslararası Kültür ve Spor Festivali 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kortej yürüyüşüyle başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kozlu’da coşku ile kutlandı

30 Ağustos 2018 23:21


Kozlu Belediyesi Uluslararası Kültür ve Spor Festivali 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kortej yürüyüşü ile başladı. Mehteran eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, protokol üyeleri yerli ve yabancı halk oyunları gruplarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Kortej yürüyüşü sonrası Amfi Tiyatroda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, şunları söyledi. Bundan tam 96 yıl önce bu ulusun yazdığı zafer sonrasında biz şuan buralardayız. Bir ulusunun kurtuluşunun en güzel örneğini sergilemiş bu vatandan için şehit düşmüş tüm vatanseverlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim bundan sonraki yaşantımızda bizlere vatan sevgisi, millet sevgisi ve ezan sevgisi versin. Rabbim ülkeyi bölmeye çalışanlara fırsat vermesin. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”


Konuşmaların ardından yerli ve yabancı gurupları halk oyunları gösterileri sahne aldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlerde sahne alan Elif ve Şevket Doğan ise söylediği parçalarla Kozluluları coşturdu.




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