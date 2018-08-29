30 Ağustos Zaferi, Kozlu’da coşkuyla kutlanacak

Kozlu Belediye Başkanlığı tarafından Uluslararası Kültür ve Spor Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları programı düzenlendi. 30 Ağustos Perşembe Saat 19:00’de Kozlu Amfi Tiyatro’da Ukrayna, Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan halk oyunları grupları İle Elif Doğan ve Şevket Doğan konseri gerçekleştirilecek.

31 Ağustos Cuma Günü saat 17:00’de Amfi Tiyatroda Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni, Palyaço gösterileri ve Yonca konseri gerçekleştirilecek.

1 Eylül Cumartesi günü saat 11:00 de Ilıksu plaj tesisleri Uluslararası Voleybol Turnuvası Akşam Saat 19:00 de Amfi Tiyatro Uluslararası Halk Oyunları gösterileri gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Kerim Yılmaz tüm halkı düzenlenecek programa davet etti.