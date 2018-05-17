Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 08:53

30 işçinin öldüğü maden faciasının 8. yıl dönümü

Zonguldak’ta 17 Mayıs 2010 günü meydana gelen maden faciasında ölen 30 maden işçisi, olayın meydana geldiği TTK Karadon Müessesesi’nde dualarla anıldı.

30 işçinin öldüğü maden faciasının 8. yıl dönümü

17 Mayıs 2018 08:53


17 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi -540 kodundaki maden ocağında grizu patlaması sonucunda 30 maden işçisi yaşamını yitirmişti. Facianın 8. yıl dönümünde ölen maden işçileri kuyu başında dualarla anıldı.Programa GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK genel müdür yardımcıları, müessese idaresi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Anma töreninde konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, " 17 Mayıs 2010 TARİHİNDE 30 tane kardeşimizi, canımızı vahim bir iş kazasında kaybettik. Onların hala acısı acımız ve hiçbir zaman dinmeyecek. Bizler bugün onları nezdinde ülkemiz şehitleri adına bu kuranı kerimi okuttuk. Allah bütün şehitlerimize, maden kazalarında hayatını kaybeden maden işçilerimizin mekanları cennet olsun. Allah’ım çalışan işçilerimize kaza, bela vermeden hayırlı çalışmalar nasip etsin " diye konuştu.


Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından yapılan dualarla sona eren programda maden işçilerine mevlit şekeri ikram edildi. Gündüz vardiyasında işe gidecek olan madenciler, madenin yolunu tuttu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç