Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 21:56

30 sanıklı FETÖ davasında eski emniyet müdürü ifade verdi

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ta FETÖ davasında aralarında eski Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak ile polis ve sağlıkçıların da bulunduğu 30 sanık hakim karşısına çıktı.

30 sanıklı FETÖ davasında eski emniyet müdürü ifade verdi

12 Temmuz 2017 21:56

Sanık Sazak ifadesinde, "Sakin yapım var, Zonguldak’a balık tutmaya geldim" dedi.


Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma öncesinde tutuklu sanıklar cezaevi araçlarıyla Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Sanıklar, haklarındaki "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütünü yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmanın üçüncü gününde savunmasını yapan eski Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, mahkemede yaklaşık 5 saat ifade verdi. Darbe girişiminden bir gün önce Zonguldak’a geldiği ve sözde sıkı yönetim valisi olacağı iddialarını yanıtlayan Sazak, darbe girişiminden bir gün önce Zonguldak’a balık tutmak için geldiğini söyledi. Sazak, "15 Temmuz akşamı Zonguldak’ta otele geldim ve üzerimi değiştirdikten sonra yattım. Bir arkadaş ’Darbe oluyormuş söylentileri var’ dedi. Bende bir şey bilmediğimi söyleyip televizyona bakayım dedim. 1980 ihtilalini gördüm, çok sayıda toplumsal olayları yönettim. Balık tutma hobim var. Bugüne kadar sakinlikle görev yaptım" dedi.


Mahkeme başkanının darbe girişimini hatırlatarak bu ciddi olaya rağmen balık tutmaya gittiğini sorması üzerine Sazak, "Ben yapı olarak sakinim, o kadar çok şey yaşadım ki sakin bir yapıya sahibim. Ben o an kafamı duvarlara vursam, bir şey yapamayacağım için sakin kalmak en iyisi. 15 Temmuz gecesi yapabileceğim tek şey emniyet müdürünü arayıp yapabileceğim bir şey var mı sordum. Olmadığını söyleyince bende sabah balığa gittim" diye konuştu.


Sazak, sözde sıkı yönetim valisi olacağı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını savunarak, iddianamenin varsayım üzerine hazırlandığını öne sürdü. Duruşma, diğer sanıkların da dinlenmesinin ardından yarına ertelendi. 30 sanıklı duruşmada şu ana kadar 20 sanığın ifadeleri alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:35
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!