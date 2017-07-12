30 sanıklı FETÖ davasında eski emniyet müdürü ifade verdi

Sanık Sazak ifadesinde, "Sakin yapım var, Zonguldak’a balık tutmaya geldim" dedi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma öncesinde tutuklu sanıklar cezaevi araçlarıyla Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Sanıklar, haklarındaki "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütünü yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmanın üçüncü gününde savunmasını yapan eski Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, mahkemede yaklaşık 5 saat ifade verdi. Darbe girişiminden bir gün önce Zonguldak’a geldiği ve sözde sıkı yönetim valisi olacağı iddialarını yanıtlayan Sazak, darbe girişiminden bir gün önce Zonguldak’a balık tutmak için geldiğini söyledi. Sazak, "15 Temmuz akşamı Zonguldak’ta otele geldim ve üzerimi değiştirdikten sonra yattım. Bir arkadaş ’Darbe oluyormuş söylentileri var’ dedi. Bende bir şey bilmediğimi söyleyip televizyona bakayım dedim. 1980 ihtilalini gördüm, çok sayıda toplumsal olayları yönettim. Balık tutma hobim var. Bugüne kadar sakinlikle görev yaptım" dedi.

Mahkeme başkanının darbe girişimini hatırlatarak bu ciddi olaya rağmen balık tutmaya gittiğini sorması üzerine Sazak, "Ben yapı olarak sakinim, o kadar çok şey yaşadım ki sakin bir yapıya sahibim. Ben o an kafamı duvarlara vursam, bir şey yapamayacağım için sakin kalmak en iyisi. 15 Temmuz gecesi yapabileceğim tek şey emniyet müdürünü arayıp yapabileceğim bir şey var mı sordum. Olmadığını söyleyince bende sabah balığa gittim" diye konuştu.

Sazak, sözde sıkı yönetim valisi olacağı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını savunarak, iddianamenin varsayım üzerine hazırlandığını öne sürdü. Duruşma, diğer sanıkların da dinlenmesinin ardından yarına ertelendi. 30 sanıklı duruşmada şu ana kadar 20 sanığın ifadeleri alındı.