30 Yıllık kaldırım yeniden inşa ediliyor

Alaplı Belediyesi'nce İlçe merkezinde 30 gün önce başlatılan üstyapı ve altyapı çalışmaları kapsamında, hükümet caddesi,yalı caddesi ve merkez cami önü 30 yıl sonra yeniden inşa ediliyor.

Göreve geldiği gündem bu güne kadar geçen 4,5 yılda İlçeyi yeniden inşa eden yaptığı başarılı çalışmalarla 7'den 77'ye herkesimin taktirini kazanan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, hükümet caddesi başta olmak üzere yalı caddesi ve merkez cami önünde kaldırım ve yol yenileme çalışmalarıyla taktir toplamaya devam ediyor.

Alaplı ilçe merkezini baştan aşağıya yenilediklerini ifade eden Tekin, "İlçemizin cadde ve sokaklarının, gerek altyapı gerek üst yapıda gelişime ve kent kimliğimize uygun olarak yenilenmesi yönünde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Caddelerdeki çalışmalar tamamlandığında yeni bir yüze ve kimliğe kavuşacak. Bu kapsamda ilçe merkezinde 4 bin metre kare kaldırım taşı ve 8 bin metrekarelik baskı beton çalışması gerçekletiliyoruz. Halk Otobüslerinin bulunduğu cadde de büyük bir değişim yaşanacak. Şuanda ekiplerimiz 30 yıllık kaldırım taşlarını söküyor. Altyapı çalışmalarının ardından bu bölge oturma alanları ve ışıklandırmalarıyla modern ve cazibeli bir hale kavuşacak. Biz göreve geldiğimizde "tek sevdamız Alaplı" diye bu hizmete başlamıştık. 4,5 yılda ilçemizi yaşanabilir bir hale dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.