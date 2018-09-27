3.Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 3'üncüsü gerçekleştirilen Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı' yoğun katılımla açıldı. Fuara, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Zonguldak Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemalettin Çataklı, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Açar, Çaycuma Ticaret Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Expolife Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, Çaycuma Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, okul müdürleri, daire amirleri, çok sayıda çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan fuar sponsoru Expolife Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan; "Bu sene 3. yaptığımız fuar. Tabi bu fuarlar çocuğumuz gibi bu şehrin bu bölgenin özellikle Batı Karadeniz'in çocuğu gibi büyütmeye, kollanmaya, desteklenmeye ihtiyacının olduğunu söylemeye gerek yok. Mürüvvetini ne zaman göreceğiz dersek önümüzde ki 5-10 yıl süre içerisinde, bölgede yapılacak Filyos Liman Projesi olmak üzere bölgede ekonomik kalkınmanın yükseldiği durumlarda Ankara lojistik üsse çok yakın bir merkezde olan ve bölgenin de kalbi olan Çaycuma'da bu fuarlar önemini oldukça arttıracak ve yeni fuarlar da listeye dahil edilmiş olacak. Türkiye geneline bakınca Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarları 20-30 bin kişi sayıya ulaşır ve tatminkar bir sayıdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık fuarlarında da çiftçiler yoğun olduğu için Muğla Milas 90-100 binler gibi rakama ulaşırken bizler burada 70-80 bini bulduk” şeklinde konuştu.

Düzenlenen fuara destek veren herkese teşekkür eden Zonguldak Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemalettin Çataklı; "Manda yoğurdu dedik ama mandanın sütünü başka yerden temin etmek zorunda kaldık. İlimizde 220 adet dişi manda konusunda desteklerinden dolayı valimize teşekkür ediyoruz. Yine yem bitkileri konusunda da geçen yıl her isteyene dağıt tığımızdan dolayı şuan ki projelerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ektiğimiz yoncaların 6 yıl ürün verdiğini düşündüğümüz zaman bu bölgede hayvancılık noktasında valiliğimizin büyük desteklerini gördük, kendilerine teşekkür ediyoruz. Zonguldak'da tarım galibi olan bir ilçedeyiz ve fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Ardından konuşan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Çaycuma iyi bir cevher ve iyi bir potansiyel olduğunu ifade eden Vali Çınar, "Türkiye'nin en büyük limanından, ticaret merkezinden, serbest bölgesinden sonra bütün bu Karadeniz havzası Dünya'nın her yerine ürün gönderme imkanı doğacak. Bizim bunları görüp hazırlıklı olmamız lazım. Tabi bunu bir devlet politikası olarak sıfırdan, yeniden, sürekli ısrarla, takip edilerek bu tarıma geri dönüşü insanlarımızın toprakla tekrar buluşturulması en önemli konularımızın başında geliyor diye düşünüyorum. Ben Çaycuma bölgemizde ki havzayı çok beğeniyorum. Üretkenler, yeni markalar oluşturuyorlar, sıfırdan bir şeylere başlıyorlar. İyi bir cevher ve potansiyel var. Bu bakımdan ben geleceğimize ümitle bakıyorum. Marka çok esastır. Önemlidir. Çaycuma mandası, manda yoğurdu markalaşması büyük bir fırsattır elimizde. Mandacılık bu devletin verdiği teşviklerden faydalanamıyordu. Bütün diğer hayvanları saymışlar fakat mandayı unutmuşlar. Sonra tarım bakanlığımızla görüştüm ve böyle olmaz dedim. Hemen onu da eklediler ve böyle bir fırsat çıktı. Bir ilde manda varlığı 800'ü aştığı zaman bu teşviklerden faydalanıyor. Geçen yıl manda sayımız 1300'ü buldu ve teşviklerden yararlanmaya başladık. Organize Sanayi Bölgesinde Mandacılık OSB diye bir proje yürüyor, Seracılık OSB diye başka bir proje yürüyor, süs bitkilerinde cevher ortaya çıkıyor. Bütün bunlar Filyos'taki büyük pazar Dünya'nın ticaret merkezlerinden biri oluşuyla büyük bir dinamizm kazanacak, tarım sektöründe de gelecekte çok güzel işler olacak. Fuarcılık önemlidir, esastır, vitrine çıkmalıdır. Ticareti, pazarlamayı öğrenmedir. Karşılıklı buluşmalarda kendimize yeni vizyonlar çizmedir. Yeni ufuklara yürümedir. Yapınca olur, yapmayınca olmaz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve beraberindekiler tek tek bütün stantlar gezerek incelemelerde bulundu.