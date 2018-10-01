Zonguldak'In Çaycuma ilçesinde 27-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Farmers Fairs 3. Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi.

Farmers Fairs 3. Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı renklendirmek amacıyla ‘En iyi manda yoğurdu yarışması' ile ‘En iyi buzağı ve malak yarışması' düzenlenirken, ziyaretçilerin fuara ilgisi yoğun oldu. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli tarafından katılımcılara teşekkür plaketi verilmesinin ardından fuar sona erdi.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli'nin yanı sıra, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Zekai Kamitoğlu, Expolife Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan ve Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın' dan oluşan heyet katılımcıları tek tek gezerek teşekkür plaketlerini verdi.

Ziraat odası başkanlığının standında 20 kiloluk karpuz kapanış hatırası olarak Kaymakam Keçeli tarafından kesilerek herkese ikram edildi.