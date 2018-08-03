4 aydır sahipsiz olan Engelli Karakaçana belediye ekipleri sahip çıktı

Belediye ekipleri metruk binada buldukları karakaçana sahip çıkarak Belediyeye ait hayvan barınağına getirdi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Yılancakuz Köyü Cepçioğlu Mahallesinde sahibi tarafından terk edilen ve aldığı bir ağır darbe sebebiyle bir bacağında yanlış kemik kaynanasından dolayı sokaklarda engelli bir şekilde yaşamını sürdürmeye çalışan Karakaçana vatandaşlar sahip çıktı. Gurbetçi bir vatandaşın duyarlılık göstermesi ve belediyeye konu ile ilgili müracaat etmesinden sonra Devrek Belediyesine bağlı veteriner hekim hayvanın bulunduğu köye giderek eşeğin ilk kontrolünden sonra yine belediyeye ait hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Veteriner hekim tarafından tedavisi ilk tedavisi yaptıklarını ifade eden Devrek Belediyesi Veteriner Hekimi Nuri Gebeş,” Belediyemize yapılan ihbar üzerine köye gelerek uzun süreden bu yana başıboş olarak yaşamını sürdürmeye çalışan hayvanın ilk muayenesini yaptık. Muayene neticesinde tahminen hayvanın almış olduğu ağır bir darbe neticesinde sol bacağında yanlış kemik kaynamasından dolayı meydana gelen sakatlık oluşmuş. Diğer bacağında ise yan basmasından dolayı tırnak hastalığı oluşmuş ve hayvanın yaşamını olumsuz bir şekilde etkilediği gözlemlenmiştir. Burada ilk kontrollerinden sonra belediyemize ait barınağa götüreceğiz ve tedavisine burada devam edeceğiz. Belediyemize ait barınağımızda büyükbaş hayvanlar bulunmadığı için tedavinin ardından yine kurumumuz tarafından tespit edilecek hayvan barınağına sevk edilecektir” diye konuştu.

Köylüler de hayvanın sahibinin köyden taşındığını, yaklaşık 4 aydan bu yana da sahipsiz ve başıboş olarak köyde yaşamını sürdürmeye çalıştığını söylediler.