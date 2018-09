4 büyük takımın taraftarları iyilikte buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dört büyük takımın taraftar dernekleri bir araya gelerek kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kdz. Ereğli ilçesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un taraftar dernekleri bir araya gelerek kan bağışı kampanyası düzenledi. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumuluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'da kan vererek kampanyaya destek oldular.

Vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu kan bağışı ve kök hücre kampanyasının ikinci gününde taraftar dernekleri çekiliş gerçekleştirerek kura ile belirlenen şanslı vatandaşlara tutukları takımın atkısını, formasını ve topunu hediye edecek.

Renklerin kardeşliği olarak kan bağışı kampanyasının ikincisini düzenlediklerini söyleyen Kdz. Ereğli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Serdar Özbek, amaçlarının rekor kırmak olduğunu belirtti. Özbek açıklamasında, “Türkiye'de bir ilk bu, renklerin kardeşliği olarak düzenlediğimiz ikinci kampanyamız. Türkiye'de insanların birbirinin yüzüne düşmanca bakmanın önüne geçebilmek için bizde Zonguldak'ın Ereğli ilçesi olarak bunu başlatmayı ön görmüştük. Kızılay'ımız da bu sene kanın biraz düştüğünün haberini alınca bir daha düzenleyelim dedik. Amacımız bu sene rekor kırmak. Tüm taraftarları ve vatandaşları kan kampanyamıza davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Renklerin kardeşliği olarak kan bağışı kampanyasını geleneksel hale getirdiklerini vurgulayan Kdz. Ereğli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Tarkan Adik, Ereğli halkını kan vermeye davet etti. Adik, “Renklerin kardeşliği olarak biz bunu gelenekselleştirdik. Bütün dernek başkanlarımız ile birlikte her sene yapıyoruz. Bu sene ikincisini yaptık. Amacımız burada bütün Ereğli halkını kaynaştırmak ve örnek bir tablo çizmek. Daha önce yaptığımız kan kampanyasında çok güzel bir sonuç aldık. Bir tane kök hücremiz ufak yaşta lösemili bir çocukla uyuştu. Çocuğun hayatını biz şuanda kurtardık. Bu kampanyada da verim almak istiyoruz. Her şeyden önemlisi de Kızılay'ımızın kanlarını doldurmak istiyoruz. Kan acil ihtiyaçların başında geliyor. Biz dernek olarak her zaman yarış içerisinde olabiliriz ama aynı mücadeleyi her zaman renklerin kardeşliği çatısı altında vermeye devam edeceğiz. İki gün sürecek kan kampanyamızda her derneğimiz atkısını, imzalı formasını, topunu, her şeyini ayarladı. Yarın yapacağımız çekilişte de şanslı olan arkadaşlarımıza hediye edeceğiz. Ben buradan duyarlı olan, takımı, taraftarlısı, taraftarsızı, herkesi amfi tiyatroya bekliyorum kan vermeye” dedi.