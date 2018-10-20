40 yıllık spor salonu güçlükle ayakta duruyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 1978 yılında hayata geçen spor salonu, bakımsızlık nedeniyle adeta çürümeye bırakıldı. Zaman zaman farelerin istilasına uğrayan spor salonu için vatandaşlar yenisinin yapılmasını talep etti.

Alaplı ilçesinde hemen dere kenarında bulunan kapalı spor salonu uzun zamandır onarılmadığı için tepki çekmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar sporcuların sağlıksız bir ortamdan geçtikleri belirterek, “Alaplı'da kış mevsiminin gelmeye başlamasıyla birlikte en çok ihtiyaç duyulacak tesislerden birisi olan Alaplı Kapalı Spor Salonu'nun miadını doldurmuş. Birçok yerde çürükler nedeniyle oyuklar oluşmuş vaziyette. Bu çağda olan tuvalet ve duş yerleri hiç bir spor salonlarında yoktur. Sağlıklı bir sporcunun, sağlıksız olarak çıkabileceği tüm imkânlar kol geziyor bu salonda. Soğuk havalarda çocuklarının sıcak ve temiz bir salonda spor yapabileceği bu alanın içinde neden bu şekilde çürümeye hapsedildiğini merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Zonguldak Alaplı İlçesi Kılburnu mevki üzerinde bulunan ve 1978 yılından beri hizmet veren Alaplı Kapalı Spor Salonu, şu ana kadar bakım ve onarım için ödenek olmadığı belirtildi. 2017 Mart ayından itibaren İlçe Gençlik ve Spor Müdürü olarak görev yapan Süleyman Bayraktar, kısa vadede kendi imkanlarıyla çözüm bulduğunu söyledi.

Vatandaş ve belediye iş birliği desteği ile boya bakım çalışması yürüttüğünü söyleyen Bayraktar, "1978 yılında yapılan bu salon, eski bir salon olduğunu söyleyebiliriz, ancak kullanıyoruz. Geldiğimiz bu spor salonunda çok sıkıntılar vardı. Bu sıkıntı giderme noktasında İl Müdürlüğümüzce temasa geçilerek, salonumuzu zemin ve bakım çalışmalarını yapıyoruz. Zemin malzemesini İl müdürlüğü tarafından temin edilerek, boya badana Alaplı'daki esnaflarımızdan ve Belediyemizin desteğini alarak, bizde işçiliğini vatandaşlar tarafından beraber yapıyoruz. İnşallah ay sonuna kadar Spor salonu yeni haliyle tekrar hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Bayraktar göreve geldiği günlerde, salonun içinde ve dışında farelerin görüldüğü andan itibaren, salon içinde fare ilaçlarını koyarak tedbirleri aldıklarını da kaydetti.

"Kapalı spor salonu ihtiyaca cevap veremiyor"

Alaplı'da faaliyet gösteren Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz, yıllardır ilçede kapalı spor salonu ve bünyesinde arındıracak Gençlik merkezi yapılması için çalmadık kapı bırakmadıklarını ifade etti.

Uğuz, "1978 yılında yapılan Alaplı Kapalı Salonu yeniden yapılsın. Yıllar önce mevcut nüfusa göre yapılan ve bugün müsabakaların yapılamadığı görüyoruz. Mevcut kapalı spor salonu bu haliyle ihtiyaca cevap vermiyor. Alaplı'nın merkezinde kapalı spor salonunda yurt içi müsabakaları yapılamıyor. Alaplı halkı bayanların ve erkeklerin rahatça spor yapabileceği, tribünleri, soyunma odaları, dışarıdan gelecek sporcuların kalabileceği ,dinlenme salonlarının bulunduğu bir kapalı spor salonunun yapılmasını istiyor. Kulübümüz bünyesinde 800 civarında tüm branşlarda sporcular bulunmaktadır. Her gün onlarca gencimiz de Kulübümüzde spor yapmak için müracaata bulunuyorlar. Bizim tek amacımız gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor yapmalarını sağlamak ve ilçemizin adını dünyada ve Türkiye'de duyuracak sporcular yetiştirmek" diye konuştu