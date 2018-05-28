400 yataklı devlet hastanesinin ihalesi yapılacak

400 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin yapım işi için 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü ihaleye çıkılacak.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün Zonguldak’ta yapacağı yeni devlet hastanesi için ihale tarihi belirlendi. Hastane yapım işi için 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü ihale yapılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, inşaata başlanarak en kısa sürede tamamlanacak ve Zonguldaklılar’ın hizmetine sunulacak. Sadece Zonguldak’a değil, bölgedeki çevre illere de hizmet verecek hastane modern fiziki yapısıyla dikkat çekecek hastanenin odaları tek ve çift kişilik olarak tasarlanmış olup hastanede 134 adet tek kişilik oda, 116 adet çift kişilik oda olacak.

Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak hastanenin projesi tamamlandı. Toplam 51 bin 458 metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede 13 ameliyathane olması planlanıyor. Poliklinik oda sayısı ise 108 olup, daha büyük kapasiteye, daha geniş imkanlara sahip olacak hastane sayesinde kentte acildeki ve yoğun bakım ünitesindeki yatak kapasitesi de artmış olacak. Mevcut planlamaya göre acil serviste 23, yoğun bakım ünitesinde 48 yatakla hizmet verilecek.