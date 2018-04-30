Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 12:30

400 yataklı hastane ihalesi 30 Mayıs’ta

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Zonguldak Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi ihalesinin 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü yapılacağını belirtti.

400 yataklı hastane ihalesi 30 Mayıs’ta

30 Nisan 2018 12:30


Milletvekili Çaturoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;


“Zonguldak Merkez’de yapılacak olan 400 Yataklı Devlet Hastanenin ihalesi TOKİ tarafından yapılmış ve inşaatına başlanmıştı. Ancak işi alan firmanın taahhütleri yerine getirmemesi sebebiyle iş yine TOKİ tarafından tasfiye edilmiş ve yer Sağlık Bakanlığına devredilmişti. Bu süreçten sonra Sağlık Bakanlığı sağlık alanındaki yeni teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak proje üzerinde tadilat çalışması başlatmıştı. Bizimde Bakanlık ile yaptığımız görüşmeler ve sıkı takibimiz sonucunda proje üzerindeki tadilat bu ay tamamlanmış ve ihale kararı alınmıştır. Buna göre; Zonguldak Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanenin ihalesi 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10:30 da yapılacaktır. 2B+Z+11 katlı olarak planlanan hastane, ihale süreci tamamlanıp sözleşme imzalandıktan 10 gün sonra yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacaktır. İlimize hayırlı olmasını diliyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
18
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    18°C
  • Çarşamba
    Sisli
    20°C
  • Perşembe
    Sisli
    20°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç