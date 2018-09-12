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423 öğretmene trafik eğitimi semineri

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Öğretmenlere ‘Öğretmenlere yönelik trafik eğitimi’ konulu eğitim semineri verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Öğretmenlere ‘Öğretmenlere yönelik trafik eğitimi' konulu eğitim semineri verildi.


İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının müştereken yapılmasını planladığı ‘Öğretmenlere Yönelik Trafik Eğitimi' kapsamında Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan seminer 423 öğretmenin katılımıyla yapıldı. Yoğun ilginin olduğu seminerde öğretmenler bilgilendirildi.


Katılanlar arasında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Emniyet Amiri Uğur Can Karabağ, İlçe Trafik Amiri Mevlüt Karakuş ve konuşmacı Polis memuru Mustafa Kızıl'ın sunumuyla gerçekleşti

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