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09 Ağustos 2018 14:29

4,5 yılda yeşil alan 270 bin metre kareye çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4,5 yılda yapılan çalışmalarla yeşil alanın 130 bin‘den 270 bin metre kareye çıkarıldığı belirtildi.

4,5 yılda yeşil alan 270 bin metre kareye çıktı

09 Ağustos 2018 14:29


Kdz. Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 4,5 yılda 130 bin metrekare olan düzenlenmiş yeşil alanı, 270 bin metrekareye çıkaran Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün söz konusu süre içinde ilçenin vitrini olan giriş güzergâhları ve yenilenen Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı başta olmak üzere 35 farklı türde 5 bin ağaç diktiğine vurgu yapıldı. Kdz. Ereğli Belediyesi’nden yapılan açıklamada Atatürk Anıtı ve İnönü Parkındaki düzenlemeler ile kent ve şehir estetiğine katkıda bulunulduğu, eski şantiye alanına yapılan Çocuk Oyun Dünyası ve Erdemir Ofis Yolu üzerinde inşa edilen Spor Parkı’nın da, çocuk ve gençlere yeni yaşam alanı olarak hizmete açıldığı ifade edildi.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yapılan çalışmalara katkı sunan belediye personeline teşekkür etti. Uysal konuşmasında “4.5 yıldır hep daha güzel bir Kdz. Ereğli için çalıştık. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmalarda emeği geçen personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.




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