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20 Haziran 2018 13:03

480 işçinin çalıştığı işyerinde grev kararı alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 480 işçinin çalıştığı Tat Metal’de 275 işçi alınan grev kararı sonrası greve katılacak.

480 işçinin çalıştığı işyerinde grev kararı alındı

20 Haziran 2018 13:03

İş-Kur İl Müdürü Gönül Demirsu ise “Grev oylamasında greve evet kararı çıktı. Bunun üzerine de bugün itibariyle sendika tarafından işyerinde grev uygulamasına başlanıldı” ifadelerine yer verdi.


İş-Kur Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, Türk Metal İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Tat Metal fabrikasında grev oylaması sonrası grev kararının alındığını açıkladı. Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı alındığını aktaran Gönül Demirsu, “ İşletme merkezi İstanbul olan ilimizde de Kdz. Ereğli’de faaliyet gösteren TAT metal işyerinde Türk Metal Sendikası tarafından yapılmak istenen toplu iş sözleşmesi ile ilgili anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı alınmıştı. İşçilerin 4’te 1’nin başvurusu üzerine grev kararı uygulanmaması yönünde grev oylaması yapıldı. Grev oylamasında greve evet kararı çıktı. Bunun üzerine de bugün itibariyle sendika tarafından iş yerinde grev uygulamasına başlanıldı. Bununla ilgili görevli makam olarak kurumumuzca gerekli işlemler yürütülmektedir. Grevin sağlıkla yürümesi adına gerekli tedbirleri aldık. İşlemlerimizi yürütüyoruz. Grev dışı kalacak personel sayısı 203. 9’u yedek kalacak şekilde toplamda 212. 212 kişi işyerindeki normal düzeni sağlamak adına makine, alet, edevatı sağlamak adına grev ve lokavt dışı olarak belirledik. Onun dışında 275 kişi greve katılacaklar. Bununla ilgili de biz ismen belirlemelerimizi yaptık” diye ifade etti.


Gazetecilerin grev erteleme sorularına yanıt veren Demirsu, “Grev erteleme kararıyla ilgili başvurularını yaptılar. Eğer Bakanlar Kurulu buna izin verirse sıkıntı yok. Grev ertelemeyle ilgili şu an kurumumuza ulaşan bir şey yok. Bu işyerinde zaten sendikalaşma çok eski değil. O nedenle ilk defa greve gidiliyor. Zannedersem ufak tefek maddelerde anlaşmazlık olmuş. İnşallah kısa sürede grevin bitip işçilerin yeniden iş başına dönmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.




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