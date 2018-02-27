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27 Şubat 2018 18:00

49 gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda arandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 49 gündür kayıp olan yaşlı adamla ilgili köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri ormanlık alanda arama yaptı.

49 gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda arandı

27 Şubat 2018 18:00


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde yaşayan evli ve dört çocuk babası 72 yaşındaki Nizamettin Havadar 9 Ocak 2018 Salı günü saat 15.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Nizamettin Havadar’ın bulunması için günlerce jandarma, AFAD, polis, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kandilli beldesi sakinleri Ereğli ilçe merkezi, sahil bandı, liman, ormanlık alanlar ve yerleşim yerlerinde aramalar yaptı. Alzhaimer hastası Havadar yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Bu gün öğlen saatlerinde Kandilli beldesindeki ormanlık alandan kokular gelmesi üzerine Kandilli beldesi sakinleri jandarmadan yardım istedi. Kandilli Jandarma Karakolu’nda görevli jandarma ekipleri ve bazı mahalle sakinleri ihbarın yapıldığı ormanlık alana giderek yaklaşık 3 saat boyunca arama yaptı. 49 gündür kayıp olan yaşlı adam yapılan aramalara rağmen yine bulunamayınca ekipler geri döndü.




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