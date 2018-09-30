5 asırlık kestane ağacı koruma altına alınmayı bekliyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Eren köyünde 5 asırlık olduğu belirtilen kestane ağacı koruma altına alınmayı bekliyor.

Gümeli Eren köyü Karagöl Mahallesi'nde bulunan 5 asırlık kestane ağacı, yılda yaklaşık 200 kilogram meyve veriyor. Mahalle sakinlerinden 51 yaşındaki Mefa Yalçın, ağacın korunmaya alınarak tekrar yaşatılabileceğini söyledi. Ağacın 500 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden Yalçın, "Bu asırlık kestane ağacının rüzgar, yağmur, kar gibi etkenlerle gövdesi ikiye ayrılmış. Yıllar önce ağaca yıldırım düşmesi sonucu 10 metreden yukarısı yok. Ağacın şuanda hala canlı dalları var. Bu ağaç hala 200 kilogram arasında meyve veriyor" dedi.

Ağacın 2 metre çap ve 10 metre yüksekliğe sahip olduğunu belirten Yalçın, köye dışarıdan gelen ziyaretçilerin ağacın önünde fotoğraf çektirdiklerini ifade etti. Ağacın korumaya alınarak çürümeye başlayan yerlerinin temizlenmesiyle dimdik ayakta kalabileceğini belirten Yalçın, ağacın dip kısmının hala sağlam olduğunu kaydetti. Büyük dedesinin 1980 yılında vefat ettiğini anlatan Yalçın, "Dedemin bile bu ağacın kaç yıllık olduğu hakkında bilgisi yoktu. Kimse tam olarak yaşını bilmiyor ama 500 yıllık olduğu söyleniyor. Benim yaşım 51, kendimi bildim bileli böyle ağacın yıllara meydan okuduğunu söyleyebilirim. Bu gibi ağaçları elimizden geldiğince korumaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.