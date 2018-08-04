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04 Ağustos 2018 10:35

5 aydır yapılmayan yola vatandaştan tepki

Zonguldak Çaydamar Mahallesi’nde 5 aylardır bozuk olan yolda biriken kanalizasyon çevrede kötü kokuya neden oluyor.

5 aydır yapılmayan yola vatandaştan tepki

04 Ağustos 2018 10:35

Yolun yapılmasını isteyen mahalleli duruma tepki gösterdi.


Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde yolun bozulmasıyla patlayan kanalizasyonun 5 aydır yapılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Belediyeye defalarca bildirilmesine rağmen yolun yapılmadığını ekiplerin gelerek hiç bir şey yapmadan gittiğini söyledi. Yolda biriken suyun kanalisazyon olduğunu ifade eden vatandaşlar “Sürekli burada bozuk yol sebebiyle biriken su var. Yoldan geçen insanlar oluyor, arabalar hızlı geçtiğinde üzerileri kirleniyor. Yaklaşık 5 aydır burası böyle artık buranın yapılmasını istiyoruz. Esnaflar var burada. Hangi devirde yaşıyoruz. Şu sorunu çözemeyecekler mi? Mahalleli olarak buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz” şeklinde tepki gösterdiler.




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