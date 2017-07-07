5 yaşındaki çocuğun babası tarafından dövüldüğü iddiası

Olay, Kimranlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. adlı mahalle sakini, 5 yaşındaki C.Ç.’nin yüzündeki ve bacaklarındaki morlukları fark ederek kendisi ile sohbet etmeye başladı. Mahalle sakini çocuğun yüzüne ve bacaklarına babasının vurduğunu söylemesini cep telefonuyla kaydetti. Çocuğun kendisini babası tarafından dövüldüğünü söylemesi ile diğer mahalle sakinleri de devreye girerek polise şikayette bulundu. Polis ekipleri kısa sürede çocuğun babası C.Ç ile annesi H.Ç.’ye ulaşarak karakola götürdü. Anne ve baba suçlamaları kabul etmezken ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.