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10 Eylül 2017 09:50

5 yaşındaki çocuğun parmağı somuna sıkıştı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 5 yaşındaki çocuğun orta parmağının somuna sıkışması sonucu itfaiye ekipleri somunu keserek çıkardı.

5 yaşındaki çocuğun parmağı somuna sıkıştı

10 Eylül 2017 09:50


Edinilen bilgiye göre, olay, Alaplı ilçesinde meydana geldi. Yılmaz ailesinin 5 yaşındaki çocukları Cevat Yılmaz, oyun oynadığı sırada acı içerisinde kıvranmaya başladı. El fenerine ait somunu parmağına geçirerek oynamaya başlayan küçük çocuk bir daha somunu çıkartamadı. Yılmaz’ın durumu ailesine haber vermesi üzerine çocuğunu da yanına alan baba Suat Yılmaz, Alaplı Devlet Hastanesine başvurdu. Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Alaplı Belediye İtfaiye Müdürlüğünden yardım istendi. İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın ev tamirinde kullandığı kesici aletlerle çocuğun parmağındaki yüzüğü kesmeye çalıştı. Kesici testere ve pense yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından somun çocuğun parmağından kesilerek çıkarıldı.


Cevat Yılmaz’ın ailesi, kendilerine zor anlar yaşatan somunu çıkaran İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın’a teşekkür etti. Baba Suat Yılmaz ise “Cevat’ın bağırmasıyla hemen çocuğu hastaneye getirdim. Oradaki görevliler çıkaramayınca itfaiyeye yönlendirdiler. Bir saat süren çalışma sonrası somunu parmağından çıkardılar. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.




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