5 yaşındaki Ömer Kayra Ayyıldız'a tuttuğu takımdan doğum günü sürprizi

Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un 5 yaşındaki fanatik taraftarı Ömer Kayra Ayyıldız, doğum gününde büyük bir sürpriz yaşadı. Futbol takımının idmanına katıldığı sırada futbolcuların ilgisini çeken minik taraftar, yeni yaşını futbolcuların da katıldığı doğum günü sürprizi ile kutladı.

Kömürspor Kaptanı Mert Caymaz ve kalecisi Sinan Ören, fanatik taraftarın evine giderek “Zonguldak Kömürspor” yazılı pastasını birlikte kesti. Mert Caymaz yaptığı açıklamada, “Ömer Kayra bizi ziyarete gelmişti zaten. Biz de iadeyi ziyarete geldik. Bizim için güzel bir anı oldu. Ömer'i hafta sonu oynanacak olan maça bekliyoruz. İnşallah ayağı uğurlu gelir. Doğum gününü kutluyoruz. Allah bahtını açık eder” diye konuştu.

Kendi formasını minik taraftara hediye etti

Kömürspor'un kalecisi Sinan Ören ise futbol müsabakalarında giydiği 87 numaralı formasını Ömer Kayra Ayyıldız'a hediye etti. Ömer'i çok sevdiklerin belirten Sinan Ören, "Hatta bir anımız var. Bizim idmanımıza gelmişti. Biz çok mutluyuz. Yeni yaşında yanında olduğumuz için. Bize inşallah bu hafta şans getirecek. Yeni yaşını kutluyoruz” diye konuştu.

Ömer Kayra Ayyıldız ise, “Çok güzel bir gündü. Teşekkür ediyorum. Hafta sonu maçını kazanırız” şeklinde konuştu.

Meliha Ayyıldız: “Büyüyünce futbolcu olmak istiyor”

Minik taraftarın halası Meliha Ayyıldız da yeğeninin büyüyünce futbolcu olmak istediğini vurgulayarak, “Ömer Kayra biraz daha çıtayı yükseltti. Dedesine çekti tabi. Dedesi de öyleydi. Ben normalde çalışıyorum. Çalıştığım zamanlarda Ömer Kayra sürekli beraber futbol oynamak istiyordu. İzne ayrıldığımda kendisini şehir stadyumuna getirmiştim. Formasını giydi, eldivenini taktı. Daha sonra antrenmana katıldı. Antrenman bitimine kadar futbolcular ilgilendi. Hep beraber idman yaptılar. Ben de şaşırdım. Futbolcu olmak istiyor. İnşallah yolu açık olur. Şehir Stadyumu'nda fotoğraflarını çekip albüm yapmak istiyordum. Belki doğum gününe de gelirler diye beklerken, geldiler bizleri kırmadılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.