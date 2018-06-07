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07 Haziran 2018 13:41

50 metre uzunluğundaki kağıda resim çizdiler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ormanlı Beldesi’nde faaliyet gösteren Sinitli İlkokulu öğrencileri 50 metre uzunluğunda ki kâğıda resimler çizdi.

50 metre uzunluğundaki kağıda resim çizdiler

07 Haziran 2018 13:41


Sinitli İlköğretim Okulu, okulun son günlerinde öğrenci devamsızlığını azaltmak ve öğrencileri okula çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Okul bahçesinde 180 öğrenci bir araya gelerek 50 metre uzunluğunda ki kâğıda resim yaparak bütün yılın stresini attı. Etkinlikte birbirinden güzel resimler ortaya çıkarken öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.


Eğitim öğretim yılının son zamanlarını değerlendirdiklerini ifade eden Sinitli İlkokulu Müdürü Ömer Altunbaş, “Öğrenci devamsızlıklarının arttığı şu günlerde öğrencileri okulda tutabilmek ve bütün yılın stresini atabilmek için farklı etkinlikler düzenliyoruz. 180 öğrenci okul bahçesinde 50 metre uzunluğunda ki kâğıda birbirinden güzel resim yaptılar. Öğrencilerimiz böylelikle okulda güzel vakit geçirdiler” dedi.




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