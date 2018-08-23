50 metreden ormanlık alana uçan araçta kimse bulunamadı

Kaza ihbarı üzerine olay yerine giden arama kurtarma ve jandarma ekipleri araçta ve çevresinde kimseyi bulamadı.

Edinilen bilgiye göre 67 DL 611 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Zonguldak merkeze bağlı Kardeşler köyü mevkiinde yoldan çıkarak 50 metre yüksekten ormanlık alana uçtu. Çevredekilerin kazayı yetkililere ihbar etmesi üzerine olay yerine arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gittiklerinde araçta kimsenin olmadığını tespit etti. Çevrede yapılan aramada da kimse bulunamadı.

Aracın Atalay K’ya ait olduğu öğrenilirken ekipler çevrede herhangi bir bulguya rastlamadı.