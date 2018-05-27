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27 Mayıs 2018 13:33

50 metreden uçtu, fındık ağaçları hayatını kurtardı

Zonguldak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 50 metrelik yükseklikten fındık bahçesine uçtu.

50 metreden uçtu, fındık ağaçları hayatını kurtardı

27 Mayıs 2018 13:33

Fındık fidanları sayesinde hızı yavaşlayan aracın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza öğlen saatlerinde Zonguldak-İstanbul karayolu Elmacı köyü mevkisinde meydana geldi. Zonguldak istikametine seyreden Mehmet T. idaresindeki 67 UA 175 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yolun sağındaki fındık bahçesine uçtu. Fındık fidanları sayesinde hızı yavaşlayan otomobil yaklaşık 50 metre aşağıda durabildi. Fındık fidanlarının hayatını kurtardığı sürücü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbarın ardından Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet T., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Jandarma ve trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.




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