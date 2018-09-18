50 yıllık kalay ustasına Ahilik ödülü verildi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Ahilik haftası sebebiyle Perşembe Beldesinde 50 yıldır kalay yapan Amir ustaya plaket verildi.

17-23 Eylül tarihlerinde 81 ilde kutlanan Ahilik Haftası dolayısı ile Perşembe Beldesi'nde bulunan 64 yaşındaki kalaycı ustası Amir Keçeci'ye Ahilik ödülü verildi. Yarım asırlık ustaya ödülü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Bostancı tarafından verildi.

Ahilik Kültürü Haftası ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğurulduğu kökleri çok eskilere dayanan bir gelenek olduğuna değinen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, "Baba mesleğinden bu güne kadar yapmış olduğu çalışmalarından, dürüstlüğünden hiç bir ödün vermeyen Amir ustamız, bugün burada çok şeyleri elde ettiyse alın teri, göz nuru, el emeği ile yaptı. Esnaf odasında 15 yıl bizlerle birlikte çok güzel şeylere imza attı. Ülkemize vermiş olduğu ekonomik katkıdan kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.